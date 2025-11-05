Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по занятому ахматовцами дому в городе Кременная в Луганской народной республике. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале одного из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

По словам Аида, разведчики «Ахмата» заняли один из жилых домов в городе, и так как в здании не было света, они были вынуждены пользоваться генератором электричества. Из-за местного бродячего пса, который внезапно перегрыз кабель устройства, военнослужащие покинули дом и принялись чинить генератор. В этот момент ВСУ нанесли по зданию удар.

Один из разведчиков был тяжело ранен осколком, но никто не погиб. Если бы не Боба (так звали собаку), погибли бы все

Когда был нанесен удар, о котором рассказал Аид, военный не уточнил.

