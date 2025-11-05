Вооруженные силы (ВС) России подняли российский флаг в южной части Волчанска Харьковской области. Об этом сообщает в Telegram проект «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Российский флаг поднят в южной части Волчанска Харьковской области. Российские штурмовики уже вовсю действуют на южной окраине города», — говорится в публикации.

Авторы проекта сделали предположение, что город может быть взят под контроль в течение ближайших нескольких недель.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины контролируют лишь около 20 процентов Волчанска. По его словам, украинские военные пока что еще проводят контратаки и оказывают сопротивление.