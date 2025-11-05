Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об отработке силами НАТО сценария по блокированию Калининградской области, а также высказался о возможном ответе Москвы на подобные действия Североатлантического альянса.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко заявил о том, что НАТО в ходе учений отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области, а также и накачивает балтийский регион своими силами и средствами.

Понятно, что силы НАТО отрабатывают план по блокированию Калининградской области с ее последующим захватом. Но то, будет ли осуществлен этот план, зависит от того, какими могут быть наши ответные действия и до какой степени наши стратегические противники верят в возможность этих действий. На мой взгляд, большая часть учений российских сил нацелена как раз на то, чтобы показать потенциальному противнику наши возможности и убедить его в том, что мы этими возможностями воспользуемся. При этом ответ Москвы на попытку блокирования Калининградской области может быть самым разным. Это может быть как «строительство пролива имени Сталина между Канадой и Мексикой» [ядерные удары], так и не столь резкие варианты. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

В Североатлантическом альянсе должны понять, что Россия будет отвечать на попытку блокирования Калининградской области, подчеркнул парламентарий.

«Однако в НАТО сейчас видят, что мы не используем против Украины и десятой доли наших обычных боевых средств, не говоря уж о стратегических средствах, то есть, по сути, ядерных. И там думают, что это происходит из-за нашей нерешительности. Но на самом деле понятно, что поскольку украинцы – это совершенно неотъемлемая часть русского народа, то мы не будем действовать против них в полную силу. В конце концов мы уже видели гражданскую войну и в 1611 году, и 1918 году, и такого опыта нам вполне достаточно, чтобы не хотеть устраивать третью гражданскую войну. И украинцы нам нужны по возможности живыми и здоровыми. Да, у них в головах сейчас напихана всякая дрянь, но очисть от нее голову можно и нужно. А натовцы – это все-таки не русские люди, поэтому тех причин, которые ограничивают наши действия в случае с Украиной, при действиях против НАТО не будет. Тут мы можем действовать гораздо сильнее. Конечно, здесь мы вряд ли применим ядерное оружие, ведь зачем нам уничтожать, к примеру, Лувр, но при попытке блокирования Калининградской области вполне возможны прицельные удары по различным штаб-квартирам», - сказал депутат.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ранее заявил, что в случае блокады Калининграда странами НАТО может начаться третья мировая война.