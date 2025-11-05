США провели испытание баллистической ракеты Minuteman III

США провели тестовый пуск неоснащенной ядерным зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 30-е крыло космических сил Соединенных Штатов.

© U.S. Space Force / Tech. Sgt. Draeke Layman

Испытание было проведено 5 ноября 2025 года с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Ракета пролетела около 4,2 тысячи миль, достигнув атолла Кваджалейн в республике Маршалловы Острова.

Пуск состоялся вскоре после заявлений президента США Дональда Трампа о проведении испытаний ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых есть соответствующие программы. При этом указывается, что он является плановым и проводится в рамках регулярных проверок готовности и точности ракет комплекса Minuteman III, стоящего на вооружении США уже более полувека.

«Это испытание позволило оценить текущую надежность, оперативную готовность и точность системы МБР, которая является краеугольным камнем национальной обороны США», — заявили по итогам пуска в 30-м крыле космических сил Соединенных Штатов.

Известно, что в настоящее время на вооружении у американских ВВС находится около 400 ракет Minuteman III. Они размещены в штатах Колорадо, Монтана, Небраска, Северная Дакота и Вайоминг. Дальность Minuteman III превышает шесть тысяч миль, они могут нести ядерный заряд.