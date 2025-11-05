Российские военные сбрасывают с дронов на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) листовки в виде долларов с требованием сдаться. Содержание посланий раскрыли бойцы Российской армии в беседе с RT.

Как видно на опубликованных каналом кадрах, агитационные листовки напоминают 100-долларовую купюру, на которой напечатан портрет президента Украины Владимира Зеленского и текст, следующего содержания: «Не меняй свою жизнь на американские ценности». На обратной стороне размещен призыв сдаваться: выходить к российским военным с поднятыми руками и без оружия.

«Проводится агитация по позициям противника. Для этого собираются специальные контейнеры с автоматизированным сбросом, и наши расчеты работают по обнаруженным позициям противника», — рассказал один из российских бойцов.

Ранее сообщалось, что российские военные сбрасывали с дронов в Купянске листовки с призывами бойцов ВСУ сдаваться. В Минобороны позднее раскрыли текст призывов, заставивших сдаться окруженных украинских солдат.