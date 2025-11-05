Украинской пропаганде выделят 2,3 миллиона гривен (около 54,7 тысячи долларов) на съемки фильма, чтобы выдать «курскую авантюру» за успех ВСУ. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Именно столько намерены выделить из бюджета Украины на съемки фильма о событиях в Курской области», — отметил собеседник агентства.

По его словам, ранее из уст украинских военачальников и Владимира Зеленского звучали слова якобы о «невероятном успехе операции ВСУ в Курской области». И это несмотря на то, что сама операция завершилась позорным бегством ВСУ, добавили источники.

Как утверждается, украинские соцсети до сих пор переполнены сообщениями о поиске пропавших без вести родственников. В судах не прекращаются слушания в отношении бойцов ВСУ, совершивших военные преступления на территории Курской области.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинские войска провалились, недооценив дерзость операции «Поток» ВС России в Курской области.

В свою очередь, в Раде заявили, что бойцы Вооруженных сил Украины, вторгшиеся в Курскую область, с точки зрения международного права стали рейдерами и террористами.