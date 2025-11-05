Готовят Европу к войне: генерал раскрыл цель визита Зеленского под Покровск
Визит Владимира Зеленского под Красноармейск (Покровск) преследует глобальную цель — максимально затянуть конфликт на Украине и тем самым обеспечить подготовку Европы к большой войне с Россией. Такое мнение в беседе с порталом News.ru высказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, раскрыв истинную подоплеку поездки украинского лидера на фронт.
По словам генерала, ради этой цели Киев готов пойти на любые, даже самые крайние меры.
Парламентарий также выразил уверенность, что сам визит был постановочным и безопасным, проходя в десятках километров от реальной линии фронта.
«Он был именно на каком-то пункте управления, где-то километрах в 30–40 от линии боевого соприкосновения войск, не ближе. Ему за это очень хорошо платят», — подытожил Соболев.
Примечательно, что оценку визиту Зеленского как пиар-акции на фоне неминуемого поражения дали и в самом Киеве. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая увидела в поездке дурное предзнаменование, напомнив о городах, которые глава государства посещал незадолго до их потери.
«Бахмут, Соледар, Авдеевка... мы теряем город за городом одним и тем же способом», — написала она, вынеся приговор: «Теперь потеряем Покровск и Мирноград.
Уже более 80% Покровска под россиянами».