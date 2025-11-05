Визит Владимира Зеленского под Красноармейск (Покровск) преследует глобальную цель — максимально затянуть конфликт на Украине и тем самым обеспечить подготовку Европы к большой войне с Россией. Такое мнение в беседе с порталом News.ru высказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, раскрыв истинную подоплеку поездки украинского лидера на фронт.

По словам генерала, ради этой цели Киев готов пойти на любые, даже самые крайние меры.

«Зеленский делал, делает и будет делать все, чтобы как можно дольше затянуть конфликт на Украине. Он делает это для того, чтобы обеспечить подготовку Европы к войне с Россией Все будет делаться вплоть до того, что женщин будут мобилизовывать», — заявил Соболев.

Парламентарий также выразил уверенность, что сам визит был постановочным и безопасным, проходя в десятках километров от реальной линии фронта.

«Он был именно на каком-то пункте управления, где-то километрах в 30–40 от линии боевого соприкосновения войск, не ближе. Ему за это очень хорошо платят», — подытожил Соболев.

Примечательно, что оценку визиту Зеленского как пиар-акции на фоне неминуемого поражения дали и в самом Киеве. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая увидела в поездке дурное предзнаменование, напомнив о городах, которые глава государства посещал незадолго до их потери.

«Бахмут, Соледар, Авдеевка... мы теряем город за городом одним и тем же способом», — написала она, вынеся приговор: «Теперь потеряем Покровск и Мирноград.

Уже более 80% Покровска под россиянами».