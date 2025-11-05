Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что дефицит танков у ВСУ говорит о «бессилии» европейских стран. Об этом Липовой рассказал News.ru.

Ранее СМИ рассказали, что некоторые танковые подразделения ВСУ укомплектованы менее чем на десять процентов. Сообщалось, что батальоны ВСУ должны иметь по 30-40 танков, но вместо этого в их распоряжении находится от двух до шести танков.

Липовой заявил, что танки ВСУ стали «мишенью номер один» для высокоточного российского оружия. По его словам, их «выбивают в первую очередь».

«Отсутствием бронетехники у ВСУ европейские страны расписались в собственном бессилии, что они не успевают клепать и поставлять танки на Украину», - подчеркнул генерал-майор.

Портал The National Interest писал, что западные танки трудно доставлять на Украину, для них необходимы особые запчасти, также требуется обучение экипажей и ремонтников. Германия поставила Киеву 178 танков Leopard, но большинство из них так и не были полностью интегрированы в состав ВСУ - даже спустя более чем два года - поскольку во многих случаях Киев получал танки, которые не были в состоянии боевой готовности.