Российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые обеспечивали деятельность украинской армии. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, операция была проведена с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

Кроме того, уточнили в Минобороны, атаки были проведены по местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого были нанесены удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 149 районах.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили две авиационные бомбы и 261 беспилотник ВСУ.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения группировки «Центр» в ходе боевых действий отразили 13 атак украинских формирований с целью деблокирования окруженных бойцов ВСУ в Красноармейске. Еще в ходе операции российскими военнослужащими были сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения.