Стало известно, какими дронами атаковали Орел

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал, какими дронами противник мог атаковать Орел. Об этом сообщает aif.ru.

По словам эксперта, на Орел запустили беспилотник самолетного типа. Она напомнил, что на Украину поставляются дроны со всей Европы, а также из Израиля. Киев мог запустить БПЛА «Лютый», радиус действия которого достигает 1 тысячи километров, и аналогичные ему модели. В полет их отправляли с приграничных с РФ районов.

«БПЛА на предельно малой высоте, на бреющей, доходят до цели, потом резко набирают высоту и начинают атаковать», — заключил Липовой.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что ночью средства РЭБ уничтожили два реактивных БПЛА над Орлом. Повреждения зафиксированы в семи частных домовладениях и у остекления многоэтажного дома. Никто не пострадал