Российский генерал объяснил, почему скоро ВСУ не смогут запускать БПЛА вглубь РФ

С приближением холодов украинские беспилотники столкнутся с серьёзными трудностями при атаках на российские регионы. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов.

© Московский Комсомолец

По словам Попова, пока погодные условия благоприятны для запуска беспилотников — температура позволяет использовать их без ограничений. Однако уже в ближайшие недели, с приходом настоящих холодов, ситуация резко изменится.

«Сейчас чуть-чуть морозы ударят, а влажность большая в воздушных массах, поэтому дроны столкнутся с обледенением. У ВСУ начнутся проблемы с запуском малоразмерных беспилотников самолётного типа», — заявил эксперт.

Он не исключил, что может даже произойти другая ситуация: около земли будет плюсовая температура, а на высоте 25-30 метров — отрицательная. Из-за этого будет происходить обледенение винтов.

Специалист уточнил, что при устойчивых зимних морозах запуск дронов действительно становится проще, ведь воздух становится суше. Однако вместе с этим возникают новые риски: появление снежного покрова и осадки.

Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, силы ПВО России сбили 40 украинских беспилотников. Атаки были отражены в Воронежской, Ростовской, Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях, а также в Республике Крым.