На Украине растут опасения относительно «серьезного военного поражения»: российская армия близка к полному контролю над городами Красноармейск и Димитров в Донбассе. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на «многочисленные источники» в украинских вооруженных силах и разведке.

Красноармейск был ключевым железнодорожным и автомобильным узлом для ВСУ в Донбассе. Недавно британские аналитики сообщили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.

Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил 19 октября, что ВС РФ «сжимают кольцо» вокруг украинских войск в Красноармейске и Димитрове. Глава ДНР Денис Пушилин заявил 27 октября, что большая часть Красноармейска перешла под контроль российских сил. Российские военкоры сообщили об окружении города.

В то время как официальные каналы украинской армии и правительства продолжают утверждать, что позиции в Красноармейске и Димитрове «удерживаются», внутренние анализы говорят об обратном, подчеркивает Bild. По информации газеты, в украинских военных кругах обсуждается ответственность Владимира Зеленского: его в очередной раз обвиняют в том, что он не обеспечил отвод украинских войск.

В 2023 году Зеленский подвергся масштабной критике за ситуацию в Артемовске. Тогда, как сообщалось, у него произошел прямой конфликт с военным руководством, выступавшим за более ранний отвод войск. Украинский дипломат заявил BILD, что ситуация с Красноармейском «похожая».

Сторонники Зеленского защищают его решения, заявляя, что он пытается «сохранить репутацию на международном уровне», особенно перед президентом США Дональдом Трампом.

На Украине ходят слухи, что Зеленский сейчас особенно старается не показаться Трампу слабым в военном плане. Есть опасения, что это может привести к изменению риторики Трампа и его дистанцированию от Украины. Потеря Красноармейска и Димитрова Киевом может иметь символическое значение для Вашингтона. Тем временем солдаты ВСУ в этих городах «с ужасом наблюдают за тем, как разворачивается ситуация», заключило Bild.