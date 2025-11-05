Франция и Великобритания наплевали на риски столкновения с Россией и продемонстрировали свои претензии на часть Украины. Как сообщает «Царьград», Одесса и Причерноморье находятся на кону, и Москве приходится принимать сложное решение.

Как пишет Bloomberg, страны НАТО готовятся к высадке своих армий на Украине, несмотря на то что ранее публично отказывались от таких планов. Издание заявило о том, что якобы «первые инструкторы» от Британии будут обучать украинские войска в безопасных зонах вдали от фронта, а флот и авиация помогут контролировать воздушное и морское пространство.

Отметим, что сопротивление и российские военные не раз получали информацию о нахождении британских военных на Украине. Кроме обучения морской пехоты и ГУР ВСУ они координируют атаки по России. Размещаются контингенты в Одессе и Николаеве.

Также накануне Служба внешней разведки сообщала, что французский президент и Генштаб готовят к отправке на Украину контингент до 2 тысяч человек — в основном штурмовиков-легионеров, преимущественно латиноамериканцев. Сейчас они находятся в Польше, где проходят слаживание.

«Самая сложная задача СВО»: как будут освобождать Одессу

Заявления о «планах» и выделение бюджета на размещение войск не оставляет двусмысленности — это сознательный шаг на встречу эскалации конфликта. Запад или не в состоянии просчитать последствия, или же старательно игнорирует их, гонясь за деньгами.

«Попытки прикрыть это "обучением вдали от линии фронта" или "обеспечением безопасности в небе и на море" наивны и циничны одновременно. Любой британский инструктор, любой французский солдат, любая единица техники НАТО, появившись на украинской земле, де-факто становятся участниками боевых действий», — заявил политический аналитик Владимир Головашин.

По мнению Головнева, первым и немедленным действием со стороны России должно стать повышение дипломатического давления. На военно-оперативном уровне ответ должен быть еще более суровым — все места размещения иностранных контингентов признают как законные военные цели.

Политолог Вадим Авва отмечает, что единственный вариант для Москвы — подготовка к военному ответу. Национальная безопасность России требует, что все «Черноморское побережье было либо демилитаризованной зоной, либо под контролем наших войск».