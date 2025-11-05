Военный корреспондент Александр Коц завил, что солдаты ВСУ «буквально кричат» о грядущей катастрофе в Красноармейске (на Украине город называют Покровском). О ситуации в городе Коц рассказал в своей статье для «Комсомольской правды».

По словам Коца, украинские журналисты заявляют, что для успешного противостояния в Красноармейске ВСУ нужна укомплектованная бригада. Однако такой бригады у украинской армии нет.

«Мы можем потерять не столько город, сколько людей. Несколько бригад», - предупредила одна из украинских журналисток.

Коц добавил, что бывшие чиновники Минобороны Украины призывают «спасти тех, кто без приказа отказывается выходить» из Красноармейска. По их мнению, если приказ не будет издан, ВСУ лишатся значительного количества «максимально мотивированных десантников и морпехов». Коц заявил, что в действительности солдаты ВСУ заблокированы и не смогут покинуть Красноармейск, даже если получат приказ.

На прошлой неделе появились сообщения, что в Красноармейске пытался высадиться спецназ военной разведки Украины. Коц назвал это прямым доказательством окружения города.

«Как иначе рассматривать отчаянную попытку закинуть элитный спецназ в город на вертолетах. <…> Уничтожать гуровцев летели наперегонки наши лучшие операторы. Гуровцев хватило не на всех», - заключил он.

Красноармейск был ключевым железнодорожным и автомобильным узлом для ВСУ в Донбассе. Недавно британские аналитики сообщили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.

Источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил 19 октября, что ВС РФ «сжимают кольцо» вокруг украинских войск в Красноармейске и Димитрове. Глава ДНР Денис Пушилин заявил 27 октября, что большая часть города перешла под контроль российских сил.