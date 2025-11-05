Северная Корея готова «немедленно» провести ядерное испытание

Северная Корея, вероятно, готова незамедлительно провести свое седьмое ядерное испытание, если лидер страны Ким Чен Ын примет такое решение. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на сеульских законодателей.

Депутаты Пак Сон Вон и Ли Сон Гвон дали комментарии журналистам после закрытого совещания Агентства военной разведки. По их словам, если Ким примет решение провести ядерное испытание с использованием туннеля № 3 в Пунгери, это можно будет осуществить в короткие сроки. Последнее подземное ядерное испытание Пхеньян проводил в 2017 году.

По оценке южнокорейской разведки, КНДР наращивает усилия по обеспечению безопасности ядерных материалов и создает «различные типы предприятий по производству ядерных боеголовок».

Планы США и Южной Кореи убрать ядерное оружие из КНДР оценили

В 2023 году Северная Корея заявила об успешном испытании новых твердотопливных двигателей для баллистических ракет средней дальности. В КНДР сообщили, что работают над расширением своего ядерного арсенала «за счет более мощного и скрытного оружия, которое потенциально может быть нацелено на военные базы США на Гуаме и в Японии».