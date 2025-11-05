Беспилотники ВСУ повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области

Украинские беспилотники повредили нефтеперегонные станции в Ярославской области. Об этом в среду, 5 ноября, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его данным, в результате атаки пострадавших нет. Последствия ударов локализовали специалисты.

— В результате атаки вражеских БПЛА на энергетическую инфраструктуру Ярославской области нанесены незначительные повреждения нефтеперегонным станциям в двух округах региона, — написал Евраев в своем Telegram-канале.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что два украинских беспилотника попытались нанести удар по промышленному комплексу Стерлитамака. Обломки беспилотников рухнули в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников над Ярославлем

Незадолго до этого городская администрация сообщила, что на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошло частичное обрушение цеха водоочистки. Внутри находились пять работников, никто из них не пострадал.