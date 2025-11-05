Перешедший на сторону ВС РФ украинец заявил, что хочет «подержать за горло» Зеленского

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Боб» в беседе с ТАСС рассказал, почему принял решение сдаться в российский плен.

По словам военнослужащего, его насильно мобилизовали в Харьковской области в конце 2024 года. Во время службы в украинской армии он увидел, что на самом деле происходит в рядах ВСУ и на поле боя, и решил не отдавать свою жизнь за «киевский режим».

«Я не был в восторге от того, что происходит на Украине и до того. Но, попав в ВСУ, посмотрев на все это изнутри, я убедился, что нам все-таки не по пути», — заявил «Боб».

Военный рассказал, что сдался в плен и вступил в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря. Теперь бывший боец ВСУ воюет на стороне ВС России в Запорожской области.

На вопрос о том, что бы он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, «Боб» ответил, что говорить с ним не о чем. Однако он «с удовольствием поддержал бы его за горло».

«Человек, который уничтожает Украину фактически ради своих каких-то корыстных интересов <...> о чем с ним говорить?» — сказал собеседник агентства.

До этого командир взвода бригады ВСУ Святослав Дорош, добровольно сдавшийся в плен, обратился к Зеленскому. Он признался, что не видит смысла в продолжении «кровопролитной войны» и призвал украинского лидера заканчивать боевые действия.