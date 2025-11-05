Министерство обороны России заявило, что глава киевского режима Владимир Зеленский может использовать гибель тысяч военнослужащих ВСУ в котлах в своих политических интересах. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

По версии Минобороны, целью таких действий может быть попытка скрыть реальное положение дел на фронте, чтобы продолжать получать финансовую и военную помощь от стран Евросоюза. В заявлении отмечается, что Зеленский «ценой бесславной гибели тысяч украинских бойцов» старается удерживать доверие как внутри страны, так и среди западных союзников.

В оборонном ведомстве добавили, что подобная трактовка может объяснять недавние слова Зеленского о намерении «зачистить» район окружения, где, по данным российской стороны, находятся подразделения украинской армии.

Положение вражеских группировок в Купянске и Красноармейске стремительно ухудшается

Ранее сообщалось, что итальянский машиностроительный концерн Leonardo направил около 150 миллионов долларов на поддержку ВСУ. Компания подписала соглашения с украинскими предприятиями и поставила комплектующие для беспилотников и радиолокационные системы, используемые для контроля воздушного пространства.