Новое правительство Чешской Республики планирует пересмотреть подход к помощи Украине. Как сообщает европейское издание Politico, Прага намерена сократить военную поддержку и сосредоточиться на дипломатических усилиях.

Соответствующее заявление сделал Филип Турек, экс-депутат Европарламента от фракции "Патриоты". По данным СМИ, он претендует на пост министра иностранных дел в формирующемся кабинете. Турек подчеркнул приоритетность дипломатических методов прекращения конфликта.

Новый правительственный курс предполагает переход от военной помощи к удовлетворению собственных потребностей в безопасности. Чешская сторона намерена активизировать усилия по снижению рисков конфликтов в Европе.

Турек также критически высказался о политике Европейского союза. Он призвал Брюссель уделять больше внимания развитию внутреннего производства вместо идеологических программ.

Правительственная коалиция Чехии была сформирована партиями "Автомобилисты", ANO ("Акция недовольных граждан") и SPD ("Свобода и прямая демократия"). Окончательный состав кабинета министров станет известен в конце ноября.