Тени новой глобальной напряженности сгущаются вокруг Калининградской области. Как сообщает «Царьград», НАТО продолжает разрабатывать планы блокады стратегического плацдарма и накачивает регион своими силами.

Калининградская область стала ключевой для НАТО сразу по ряду причин. Из-за отделенности от основной территории России эта область имеет сложности с переброской войск. Кроме того, она представляет важный выход России в Балтийское море. Сам регион расположен в Европе, что увеличивает угрозу — ракеты оттуда можно выпустить по любым направлениям. Наконец, Калининград окружен со всех сторон странами НАТО, что упрощает задачу блокады для альянса.

Такое положение делает Калининград главным объектом внимания в сценариях возможного конфликта с РФ. Командующий армией США в Европе и Африке, а также сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью ранее рассказал, что план атаки на регион уже разработан и готов к реализации.

В рамках недавних учений альянс отрабатывал сценарий возможной блокады — для этого усиливается военное присутствие в Балтийском регионе. Как заявлял замминистра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО перемещает туда боевиков и технику.

Грушко предупредил, что пока Россия наблюдает за ситуацией, однако страна не останется в стороне и даст адекватный ответ на происходящее, опираясь как на международное право, так и на другие возможные методы. Замглавы МИД подчеркнул, что это необходимо для защиты национальной безопасности и интересов страны.

МИД РФ: НАТО отрабатывает сценарий блокирования Калининградской области

Вместе с тем экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон не уверен в реальной боеспособности НАТО. Он считает, что альянс представляет собой «кучку бывших пожилых спортсменов», которые лишь создают иллюзию силы. Сейчас блок не обладает ни численным превосходством, ни эффективными средствам противодействия.

Военный корреспондент Александр Коц обратил внимание на серьезную недоработку в планах Запада — он считает, что НАТО упускает риск ядерного ответа на нападение. Такие действия повлекут начало третьей мировой войны с неизбежным обменом ядерными ударами, что невозможно предсказать и контролировать даже на учениях.