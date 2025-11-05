Положение вражеских группировок в Купянске и Красноармейске стремительно ухудшается

Группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), воюющие в Купянске и Красноармейске, могут спастись только добровольной сдачей в плен. Об этом в среду, 5 ноября, заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, положение окруженных вражеских бойцов стремительно ухудшается. Российские войска, в свою очередь, активно продвигаются вперед.

— Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в «котлах» Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, — добавили в Telegram-канале.

До этого украинские беспилотники в Новогригоровке Запорожской области убили солдат ВСУ при попытке сдаться в плен. Среди уничтоженных — наемник из Колумбии, показавший до этого белый флаг.

СМИ: у Украины заканчиваются танки

Российская армия продолжает сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска. Попытка контратаки украинских сил в районе Петровки была сорвана: противник пытался прорваться к реке Оскол и выйти с левого берега.