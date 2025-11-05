Минобороны: для ВСУ ухудшается ситуация под Купянском и Красноармейском

Положение Вооруженных сил Украины, которые находятся в окружении в районах Купянска и Красноармейска продолжает ухудшаться. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. "Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в "котлах" Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен", - говорится в заявлении ведомства.

