Подразделения группировки "Юг" ликвидировали бронетехнику и артиллерию Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике. Воздушная разведка обнаружила цели в районе населенного пункта Константиновка.

Как сообщили в министерстве обороны России, операторы беспилотников сначала выявили и уничтожили танк противника. Затем в соседнем районе была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия Д-20.

После точного определения координат цели артиллерийские подразделения нанесли прицельный удар. В результате вражеский расчет и орудие были полностью уничтожены. Операция проведена без потерь с российской стороны.

Данная успешная операция демонстрирует эффективное взаимодействие различных родов войск. Применение беспилотной разведки с последующим артиллерийским ударом показало высокую результативность.