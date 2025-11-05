Поразили управляемые бомбы: армия РФ уничтожила тыловой пункт ВСУ

Тыловой пункт управления ВСУ попал под удар в городе Доброполье. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на военные Telegram-каналы.

Источники утверждают, что пункт противника находился на улице Комсомольской. Он обслуживал подразделения украинской армии, которые перебросили из-под Константиновки.

В здании размещались боевики группы оперативного реагирования 24-й мехбригады ВСУ. Кроме того, там находился узел связи и склад боеприпасов. Строение поразили с помощью управляемых бомб, а удар вызвал вторичную детонацию складированных боеприпасов.

Информации о потерях противника в результате удара по пункту управления пока нет. Известно, что в момент атаки в здании находились по меньшей мере 30 украинских военнослужащих.

Новости СВО сегодня: операция бригады «Волки» и ловушка для ВСУ

Ранее ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания офицеров ВСУ в Запорожской области. Встреча проходила в поселке Терноватое — ее место поразили расчеты 338-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Восток».