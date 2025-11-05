«Этого не произойдет»: опровергнуто сообщения об отправке войск США в соседнюю страну

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум категорически опровергла сообщения о том, что Соединенные Штаты планируют ввести войска в Мексику для борьбы с могущественными картелями латиноамериканской страны, отметив, что она неоднократно отклоняла подобные предложения Дональда Трампа.

“Этого не произойдет, - заявила Шейнбаум во время своей ежедневной утренней пресс-конференции во вторник. – Мы не согласны ни с каким процессом вмешательства или интервенционизма”.

Комментарии Клаудии Шейнбаум появились после сообщения NBC News со ссылкой на нынешних и бывших официальных лиц США о том, что администрация Трампа начала планировать миссию по отправке американских войск и сотрудников разведки в Мексику, пишет The Guardian.

В сообщении говорилось, что, хотя военная операция США не была пока запланирована и окончательное решение еще не принято, уже начались ранние этапы подготовки, а также обсуждения масштабов операции.

В материале также указывалось, что американские войска будут действовать под руководством разведывательного сообщества США и что в них также будут участвовать офицеры ЦРУ.

Но президент Клаудия Шейнбаум настаивала на том, что у ее страны “нет информации” о таком планируемом вторжении, хотя она признала, что в телефонных разговорах с Трампом президент США предлагал направить войска и другую поддержку для борьбы с организованной преступностью.

“Я всегда говорил вам большое спасибо, президент Трамп. Но нет, Мексика - свободная, независимая и суверенная страна”, - настаивает Шейнбаум.

Мексика и США уже давно сотрудничают в борьбе с группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, при этом США время от времени направляют сотрудников ЦРУ, военных и Управления по борьбе с наркотиками для поддержки усилий Мексики по борьбе с организованной преступностью, напоминает The Guardian.

Но вторжение американских войск в Мексику для прямого противостояния картелям, особенно без согласия Мехико, было бы беспрецедентным шагом, который почти наверняка разрушил бы и без того непрочные двусторонние отношения, комментирует The Guardian.

Администрация Трампа сделала борьбу с наркогруппировками центральным элементом своей внешней политики: в феврале Вашингтон объявил шесть мексиканских картелей иностранными террористическими организациями. Трамповская администрация также предприняла серию нападений на суда, предположительно перевозившие наркотики, и совсем недавно нанесла удар по судам в восточной части Тихого океана, в результате чего в конце октября погибли 14 предполагаемых наркоторговцев.

Хотя Мексика спасла одного из выживших в результате нападения, Шейнбаум осудила удары и приказала чиновникам своего правительства обсудить их с послом США в Мексике.

Во вторник Шейнбаум также отметила, что Мексика достигла соглашения с Соединенными Штатами о безопасности, переговоры по которому велись в течение нескольких месяцев: “Мы собираемся продолжать работать в рамках этого соглашения, которое содержит очень четкие принципы, уважающие наш суверенитет и территориальность”.

Мексиканский президент также оказалась более хладнокровной в отношении милитаризированной тактики борьбы с наркотиками, чем ее предшественники: в понедельник она исключила какие-либо изменения в стратегии безопасности страны, несмотря на недавнее жестокое убийство мэра на западе Мексики.