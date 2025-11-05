Нацистские формирования на Украине при режиме Владимира Зеленского чувствуют себя хозяевами и перенесут войну вглубь страны, даже если заморозить фронт. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" он пишет, что в стране продолжается гражданское противостояние, набирающее силовой характер. "Граждане по всей стране оказывают сопротивление военным рекрутерам из ТЦК, действующим совместно с полицией и "добровольцами" из ультраправых и криминальных группировок", - продолжил политик, напомнив о недавних событиях в Одессе и противостоянии жителей и сотрудников военкоматов на рынке "7-й километр".

"Однако нацисты, получающие огромные прибыли на войне, начали угрожать оказавшим сопротивление одесситам, - написал Медведчук. - Пошел призыв к грабежам и погромам, что более 100 лет назад вызвало кровавую гражданскую войну. И все условия для такой войны давно созданы".

Медведчук: Украина стремится к вечному конфликту с Россией

По его мнению, если фронт заморозить, но при этом "Украину Зеленского оставить, то война не прекратится, она пойдет вглубь страны".