Украина теряет бронетехнику с пугающей скоростью, и поставки танков из стран НАТО не могут компенсировать потери, сообщает The National Interest.

Россияне наносят тяжелый урон украинцам (и, соответственно, их сторонникам из НАТО). То, что когда-то считалось сильной стороной Украины, а именно основные боевые танки (ОБТ), теперь стало опасной слабостью с тактической точки зрения, отмечает издание.

Сообщается, что украинские танковые подразделения действуют далеко не в полную силу.

"По словам одного украинского эксперта по бронетанковой войне, вместо полного батальона из 30-40 танков многие подразделения имеют только пять или шесть боеспособных машин, а некоторые - всего две. Фактически, только 20 процентов украинских танков в настоящее время находятся в состоянии боевой готовности", - пишет TNI.

Танки, даже старые, стоят дорого. Эти сложные системы стали легкой добычей для беспилотников, противотанковых управляемых ракет и тяжелой артиллерии. Украина активно использовала свои ограниченные танковые силы на передовой, и это привело к росту потерь танков.

Несмотря на западные поставки, темп боевых действий остается настолько интенсивным, что Украина не может полностью оснастить свои танковые войска. Кроме того, возникают проблемы с интеграцией зарубежных машин в ВСУ, так как они отличаются от советских требованиями к обучению экипажей, техническому обслуживанию и т. д.

Взять, к примеру, нашумевшие танки Leopard 1. Германия поставила 178 таких танков, но большинство из них так и не были полностью интегрированы в состав Вооруженных сил Украины даже спустя более чем два года из-за различных сложностей, и уже вряд ли будут интегрированы в будущем, отмечает издание.

Основной угрозой для украинских танков TNI называет беспилотники.

"Из-за вездесущих российских беспилотников Украина вынуждена держать большую часть своих танков подальше от передовой", - пишет The National Interest.

Между тем Россия перебрасывает к линии боевого соприкосновения новые танки и беспилотники, в то время как Украина испытывает нехватку техники, и это означает, что ВСУ могут оказаться неспособны остановить российское наступление, говорится в статье. Нехватка танков увеличивает ценность каждой оставшейся машины, поэтому применять их ВСУ будут с осторожностью.

Нехватка танков у ВСУ отражает серьезные недостатки украинской военной стратегии и означает, что Украина не сможет победить Россию, подводит итог TNI.