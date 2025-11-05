На Украине придумали новый способ пополнить ряды ВСУ

Украина введет систему военной службы по срочным контрактам в дополнение к существующей системе призыва в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на фоне нехватки живой силы. Об этом пишет газета The New York Times. По данным издания, до последнего времени украинские военнослужащие служили по бессрочным контрактам. От этой системы решили отойти, поскольку считается, что бессрочная служба — это "билет в один конец" на линию фронта. Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в рамках новой системы солдаты смогут подписывать срочные контракты сроком от одного до пяти лет. Он добавил, что новая система призыва не заменит мобилизацию, однако боец, который подпишет контракт на два года и более, получит отсрочку на один год от будущей мобилизации после его окончания. До этого адвокат Роман Кычко сообщил, что граждане Украины жалуются на неработающую горячую линию, с помощью которой они могут пожаловаться на деятельность военкоматов. 2 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что сотрудники ТЦК требуют до $15 тысяч за возможность избежать призыва в ряды ВСУ. Парламентарий отметил, что мобилизация на Украине — это не только нарушение прав человека и насилие на улице, но и "сумасшедшая коррупция".