ВСУ начали жаловаться на одно решение Сырского

Солдаты Вооруженных сил Украины жалуются, что их затопило после решения главкома украинских войск Александра Сырского об ударе по дамбе в Белгородской области. Кадры обращения украинских военнослужащих опубликовал метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах военный идет по затопленной траншее. У ее стен сидят другие солдаты, которым приходится опускать ноги в воду по колено.

«По колено в воде. Все гниет. Брони нет, связи нет. Волчанское направление. Вильча», — заявил мужчина на украинском.

Сырский пообещал уничтожить русских за неделю

Напомним, что 25 октября ВСУ нанесли ракетный удар по плотине водохранилища в Белгородской области, а после еще несколько раз наносили удары. Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев пошел на этот шаг, чтобы замедлить наступление российских войск. Впоследствии стало известно, что под угрозой затопления оказались около 4 тысяч украинских военных.