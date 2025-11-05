Новости СВО сегодня: операция бригады «Волки» и ловушка для ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил на краматорско-славянском направлении и под Красным Лиманом. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 5 ноября.

Операция бригады «Волки»

Добровольцы 1-й разведывательно-штурмовой бригады «Волки» сорвали подвоз боеприпасов на позиции ВСУ на краматорско-славянском направлении, сообщили в Минобороны России. Операторы российских беспилотников установили, что ВСУ пытались доставить противопехотные осколочные мины на позиции, используя наземный робототехнический комплекс «Рысь Про».

После обнаружения цели оператор беспилотника «Молния-2» и оператор оптоволоконного FPV-дрона уничтожили украинского робота.

Операция на «Тигре»

Связисты ВС РФ обеспечили бесперебойное управление российскими войсками под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в условиях интенсивного огня.

В Минобороны отметили, что на одном из ключевых участков фронта возникла критическая ситуация с устойчивостью линий связи. Для устранения угрозы была задействована мобильная группа связи на специальном автомобиле П-230 «Тигр».

Расчет «Тигра» быстро развернул полевой узел связи вблизи линии соприкосновения. Связисты проложили полевой кабель, позволивший организовать защищенный канал связи. Управление подразделениями ВС РФ на этом направлении было полностью восстановлено и стабилизировано, подчеркнули в Минобороны.

Мобилизуют инвалидов и бездомных: командиры ВСУ жалуются на военкоматы

Операция «Ланцета»

Операторы ударных беспилотников ВС РФ уничтожили установку для запуска дронов ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.

Оператор беспилотника «Суперкам» обнаружил установку контейнерного типа для запуска ударных дронов ВСУ. По цели был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет». Установка была уничтожена.

Ночью операторы российских FPV-дронов также уничтожили в воздухе несколько тяжелых гексакоптеров типа «Баба Яга». Украинские беспилотники следовали к позициям российских подразделений. Точечными ударами были поражены антенны управления беспилотными средствами ВСУ.

Удар по совещанию офицеров ВСУ

Российские артиллеристы нанесли удар по совещавшимся в Запорожской области офицерам ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров. Здание, в котором проводили совещание украинские военные, было выявлено в поселке Терноватое.

Разведчик ВСУ в плену

Военный ВС РФ с позывным «Кольт» сообщил ТАСС, что под Красным Лиманом попал в плен украинский разведчик. Он был пойман снайперами-разведчиками ВС РФ. Пленный утверждал, что совсем недавно попал на фронт и не воевал. Но, по словам «Кольта», было видно, что это человек, который очень давно воюет. Собеседник ТАСС заявил, что пленный входил в состав диверсионно-разведывательной группы.

Ловушка для ВСУ под Красноармейском

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил ТАСС, что группа солдат ВСУ попала в ловушку между Красноармейском и Родинским. По словам Кимаковского, украинские военные планировали атаковать позиции ВС РФ, но оказались в огневом мешке и были ликвидированы.