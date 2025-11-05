Украинские командиры в боевых частях возмущены работой территориальных центров комплектования (ТЦК), которые для выполнения плана направляют в учебные центры инвалидов, тяжело больных и бездомных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, жалобы на то, что ТЦК мобилизуют «людей с инвалидностью и даже с открытой формой туберкулеза», стали поступать все чаще. Командование считает, что доставка в учебные центры больных и бездомных негативно влияет на боеспособность подразделений и условия подготовки личного состава.

На Украине нашли новый способ закрыть брешь в армии

Ранее о мобилизации непригодных к службе мужчин заявлял и депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. Он отмечал, что в учебных центрах оказываются люди, которые или не способны служить, или имеют основания для отсрочки. Несмотря на это они проходят обучение и отправляются в боевые части.