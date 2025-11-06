За пять часов в небе над регионами уничтожили 14 дронов

В пресс-службе Минобороны России вечером в четверг рассказали об уничтожении 14 вражеских беспилотных летательных аппаратов в небе над российскими регионами.

Стало известно, что дежурные средства ПВО засекли и уничтожили украинские беспилотники самолетного типа в период с 12 часов до 17 часов по московскому времени.

Так, семь украинских БПЛА были уничтожены в небе над Брянской областью, пять – над Курской областью, по одному БПЛА в небе над Ростовской областью и над Республикой Башкортостан.

Информация о пострадавших или каких-либо разрушениях в результате отражения атак в сообщении не приводится.