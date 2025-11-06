В пяти районах Ростовской области уничтожили БПЛА

Силы ПВО уничтожили беспилотники в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область за ночь силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Аксайском, Мясниковском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.

