Украина планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва. Такие меры, по данным американского издания, вызваны острым дефицитом личного состава в армии после почти четырех лет боевых действий.

«Украина планирует ввести срочные военные контракты наряду с системой призыва на военную службу, стремясь удовлетворить насущную потребность в привлечении новобранцев и снизить нагрузку на солдат, измученных годами боевых действий», — констатирует газета The New York Times. Как отмечается, армия не может демобилизовать уставших солдат без достаточного количества замен, что вынуждает власти искать альтернативные пути комплектования войск.

На Украине забили тревогу из-за скорого краха фронта в Донбассе

Украина столкнулась с массовым уклонением от призыва и нехваткой новобранцев. По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска под Покровском превосходят украинских защитников в восемь раз. ВСУ испытывает повышенные нагрузки из-за продолжительности боевых действий и численного превосходства противника.

Российская армия за годы конфликта не только восполнила потери личного состава, но и значительно усилила боевые возможности. По данным Foreign Affairs, российское командование создало сложную систему обучения и внедрило новые виды вооружения, включая беспилотники, что позволило ему достичь численного превосходства над украинскими войсками в отдельных секторах фронта и перейти к более интенсивным наступательным операциям.