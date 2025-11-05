Стало известно, что украинцы продают британскую военную экипировку в интернете

Жители Украины выставляют на популярных сайтах объявлений британскую военную экипировку, включая одежду, спальные мешки и маскировочные сети. Это выяснило агентство РИА «Новости» после анализа данных из открытых источников и социальных сетей.

На украинской торговой площадке можно найти десятки подобных предложений. В разделе «одежда» продаются непромокаемые костюмы британской армии — комплект из брюк и рубашки предлагается за 4 500 гривен (около 8 600 рублей). Один из продавцов отмечает, что форма используется «для обмундирования персонала армии Великобритании». Также выставлены на продажу огнестойкая куртка за 1 350 гривен (2 600 рублей) и военный разгрузочный жилет за 1 550 гривен (почти 3 000 рублей).

Кроме одежды, пользователи предлагают снаряжение и аксессуары. Так, британский зимний спальный мешок с температурным диапазоном до –20 °C стоит 1 950 гривен (3 700 рублей). К нему можно приобрести простыню-вкладыш за 250 гривен (480 рублей). В отдельных объявлениях продаются наколенники, рукавицы с кожаными вставками и лёгкие платки, которые, по словам авторов, «разработаны для боевых действий на Ближнем Востоке» и могут использоваться как импровизированный жгут.

Самым дорогим лотом оказалась камуфляжная маскировочная сеть, заявленная как «оригинальная принадлежность британской армии». Её цена — 7 500 гривен (примерно 14 400 рублей). В описании указано, что сетку можно применять не только в военных целях, но и «для оформления тиров, беседок и летних площадок».