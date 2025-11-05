По мнению бывшего дипломата Госдепартамента США Джима Джатраса, следующим этапом эскалации конфликта на Украине может стать применение дальнобойных ракет «Таурус» против России.

В интервью для YouTube-канала эксперт заявил, что это станет закономерным шагом в наращивании военного противостояния.

Джатрас отметил, что у Запада остаётся множество других способов для обострения ситуации. В частности, он не исключил организацию провокаций под чужим флагом, предположив, что подобные сценарии могут разрабатываться британской разведывательной службой MI-6.

