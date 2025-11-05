В США раскрыли следующий этап эскалации конфликта на Украине

Московский Комсомолец

По мнению бывшего дипломата Госдепартамента США Джима Джатраса, следующим этапом эскалации конфликта на Украине может стать применение дальнобойных ракет «Таурус» против России.

В интервью для YouTube-канала эксперт заявил, что это станет закономерным шагом в наращивании военного противостояния.

Джатрас отметил, что у Запада остаётся множество других способов для обострения ситуации. В частности, он не исключил организацию провокаций под чужим флагом, предположив, что подобные сценарии могут разрабатываться британской разведывательной службой MI-6.

