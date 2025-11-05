На Украине растут опасения по поводу возможного окружения украинских подразделений в районе Покровска (Красноармейска). Как сообщает немецкое издание со ссылкой на источники в ВСУ, российские войска продолжают планомерное наступление в этом направлении.

«На Украине растут опасения серьезного военного поражения. В украинских военных кругах доминирует вопрос о том, могут ли их солдаты действительно оказаться в окружении. Одновременно обсуждается и ответственность президента Владимира Зеленского, которого в очередной раз обвиняют в том, что он не обеспечил отвод украинских войск, который должен был состояться уже давно», — пишет издание BILD.

Российские подразделения методично продвигаются вперед, создавая условия для возможного окружения группировки противника. На данном направлении продолжаются интенсивные боевые действия.

Военный блогер оценил численность ВСУ в районе Красноармейска

Согласно публикации, украинские военные и разведка выражают серьезную озабоченность развитием событий вокруг Покровска и Мирнограда. Ранее эти города имели общее население около 106 тысяч человек.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung проанализировала ситуацию в Красноармейске и пришла к тревожному выводу. Издание считает, что приказ украинского командования удерживать город любой ценой привел к опасной ситуации: войска ВСУ оказались в ловушке, где даже отступление может обернуться катастрофическими потерями.

В качестве примера подобной авантюры издание приводит недавнюю высадку подразделений спецназа с американских вертолетов Black Hawk непосредственно на линии фронта, что лишь подчеркнуло всю серьезность положения, в котором оказались украинские силы. Критический характер ситуации обусловлен тем, что под контролем ВСУ остается только узкий коридор протяженностью три километра, полностью находящийся в зоне поражения российских беспилотных летательных аппаратов. При таких условиях отступление из окруженной с трех сторон агломерации неизбежно повлечет за собой значительные потери.