Стало известно о новой налоговой льготе для участников СВО

Участники специальной военной операции и члены их семей получат освобождение от уплаты транспортного и земельного налогов. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ уже приняты Госдумой в первом чтении. Об этом сообщила член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

«Это позволит установить для них равный объем налоговых льгот по всем имущественным налогам. Они будут распространены на период начиная с 2022 года», — сообщила депутат Госдумы Наталия Полуянова для РИА Новости. Она уточнила, что льготы будут действовать задним числом.

На Кубани участники СВО и их семьи получили 1110 земельных участков

Новые меры поддержки распространяются на всех участников боевых действий и их близких родственников. Освобождение от налогов будет применяться к транспортным средствам и земельным участкам, находящимся в собственности.

Законопроектом также предусматривается отмена страховых взносов с выплат военнослужащим, работающим по контракту в зоне СВО. Эта норма будет действовать для военных, индивидуальных предпринимателей и частнопрактикующих специалистов. Налоговые льготы будут применяться независимо от срока действия контракта военнослужащего. Законопроект обеспечивает полную налоговую защиту для защитников Отечества и их семей.

Принятие льгот для участников СВО продолжает серию мер по налоговой поддержке различных категорий граждан. Ранее, в октябре 2025 года, депутаты Госдумы предложили расширить перечень доходов, освобождаемых от налогообложения, включив в него подарки, призы и материальную помощь, а также повысить необлагаемую налогом сумму подарков с 4 до 10 тысяч рублей.