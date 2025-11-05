Киевский режим смирился с потерей Сумской области

Противник перестал считать Сумское направление приоритетным, так как на эти территории в последнее время враг не стягивает подкрепление. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Иванов, передает ТАСС.

«Очевидно, что Сумское направление сейчас не является приоритетным для Украины. Хотя бои ведутся достаточно серьезные и жесткие, но дополнительные резервы сюда не перебрасываются», - пояснил он.

Иванов добавил, что под Сумы не толь не перебрасывают резервы, но и забирают часть подразделений для латания дыр на других участках фронта.

Военный блогер оценил численность ВСУ в районе Красноармейска

Эксперт отметил, что на протяжении нескольких недель украинские боевики пытались выбить российские войска с занятых позиций в Сумской области. Даже предпринимались шаги в наступательных действиях. Однако все эти потуги оказались провальными и обернулись большими потерями для ВСУ, резюмировал Иванов.

Ранее «МК» писал, что группа наемников из Аргентины была уничтожена операторами БПЛА из группировки «Север» в Сумской области.