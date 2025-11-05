Над Орлом сбили беспилотник, повреждены дома

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Орлом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, при падении обломков дрона получили повреждения несколько частных домов и хозяйственная постройка. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

«В настоящий момент информации о пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

О серии взрывов над Орлом в ночь на 5 ноября сообщил SHOT. Очевидцы сообщили о трех гулких взрывах, раздавшихся в разных частях города с интервалом около 20 минут.

Утром 4 ноября сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь обнаружили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. В ведомстве уточнили, что украинские военные пытались атаковать российские регионы в течение всей прошедшей ночи — в период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября.

Ранее российские «Искандеры» ударили по парадному построению ВСУ под Днепропетровском.