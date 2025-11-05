Серия взрывов произошла над Орлом

Над городом Орел прогремела серия взрывов, сопровождавшаяся яркими вспышками в небе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы сообщили о трех гулких взрывах, раздавшихся в разных частях города с интервалом около 20 минут.

По предварительной информации, инцидент связан с работой системы противовоздушной обороны. Местные жители отмечают, что от взрывной волны в домах ощущалась вибрация стен.

Утром 4 ноября сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь обнаружили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ. В ведомстве уточнили, что украинские военные пытались атаковать российские регионы в течение всей прошедшей ночи — в период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября. По данным МО, больше всего дронов ликвидировано над территорией Воронежской области — 40. Также 20 БПЛА сбили над Нижегородской областью, еще 10 — над Белгородской областью, шесть — над Курской областью. Кроме того, четыре беспилотника средства ПВО обнаружили и уничтожили в Липецкой области, по два — над территориями Волгоградской области и республики Башкортостан. Один БПЛА Вооруженных сил Украины ликвидирован над Саратовской областью.

Ранее ВСУ атаковали нефтехимический завод в Башкирии.