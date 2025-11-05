Французский генштаб готовится к войне с Россией

Высшее военное руководство Франции в открытую заговорило о сроках возможного вооруженного конфликта с Россией. Об этом пишет французская L'Express (статью перевели ИноСМИ). Начальник штаба вооруженных сил генерал Фабьен Мандон, выступая 22 октября перед депутатами комиссии по обороне, заявил, что Франции следует быть готовой к «столкновению с Россией в течение трех-четырех лет». Это беспрецедентное по откровенности заявление прозвучало в момент обсуждения военного бюджета на 2026 год, который был увеличен на 13% и достиг 57,1 миллиарда евро, знаменуя собой начало курса на срочное перевооружение.

Тревожные, как отмечает издание, сигналы из Парижа стали частью общей тенденции. Всего несколькими неделями ранее бывший начальник генштаба Тьерри Буркхард заявил, что Москва рассматривает Францию как «своего главного противника в Европе». Берлинские спецслужбы предупреждают о возможности прямого военного конфликта с НАТО до 2029 года, а лондонский министр обороны Джон Хили констатировал 30-процентный рост числа российских кораблей, угрожающих британским водам. Европа, которая еще недавно скептически относилась к предупреждениям восточноевропейских союзников, теперь сама оказалась во власти тревожных прогнозов.

Во Франции признали преимущество России над ЕС в огневой мощи

Историк Гийом Ласконьярия разъясняет, что заявления генерала Мандона направлены на психологическую и технологическую подготовку страны к возможному конфликту. Диапазон угроз оценивается как чрезвычайно широкий — от гибридных атак до прямого нарушения суверенитета одного из союзников по НАТО. Сжатые сроки в три-четыре года едва достаточны для обеспечения горизонта планирования в оборонной промышленности, что делает ситуацию особенно острой.

Особую озабоченность у европейских стратегов вызывает скорость восстановления российских вооруженных сил. Согласно данным, которые в апреле 2024 года приводил генерал Кристоф Каволи, тогдашний верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, российская армия стала на 15% многочисленнее, чем в начале конфликта на Украине, увеличив численность войск первой линии с 360 000 до 470 000 человек. Как отмечает Камий Гран, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, российская армия не только закалилась в боях, но и быстро наращивает свой потенциал благодаря значительному бюджету.

Ключевым фактором беспокойства стало демонстративное развертывание Россией новых систем вооружений. В ноябре 2024 года Владимир Путин представил оперативно-тактический ракетный комплекс «Орешник», способный поражать цели на всей территории Европы. Вслед за этим 26 октября была продемонстрирована крылатая ракета «Буревестник», которая, по заявлению российского президента, способна обойти любые существующие и перспективные системы ПРО. Эти шаги расцениваются как целенаправленная кампания по устрашению западных стран.

Наращивание Россией военного присутствия в Арктике и активизация сотрудничества с Китаем в этом регионе добавляет стратегической напряженности. Западные аналитики опасаются, что российские подводные лодки могут получить возможность незаметно выйти в Атлантику, создав угрозу как европейским столицам, так и восточному побережью США. При этом, как отмечается в анализе шведского центра SCEEUS, существует риск создания взаимной системы поддержки между Москвой и Пекином, когда Китай может предоставить России широкомасштабную военную помощь, а Москва, в свою очередь, поддержит устремления Китая в отношении Тайваня.

Ситуацию усугубляет растущая неопределенность в отношениях с Соединенными Штатами. После гневной речи вице-президента США Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где он призвал Европу самостоятельно обеспечить свою оборону, и последующего вывода американской бригады из Румынии, европейские стратеги оказались перед сложной дилеммой. Им приходится наращивать военные расходы, чтобы угодить администрации Трампа, но при этом не переусердствовать, чтобы не подтолкнуть Вашингтон к полному уходу с европейского континента.

Депутат Национального собрания Франции Жан-Луи Тьерио указывает на еще одну угрозу — возможность «тихого» вторжения по крымскому сценарию, когда в эстонской Нарве или других городах с русскоязычным населением могут появиться неопознанные вооруженные формирования (Россия неоднократно заявляла, что не планирует недружественных действий в отношении стран ЕС и НАТО — прим. «МК»). В таком случае, как отмечает политик, применение ядерного оружия исключено, и Европе придется сражаться обычной армией, причем обязательно победить. Именно этот сценарий заставляет французский генштаб вести отсчет до возможного столкновения, измеряя его всего тремя-четырьмя годами, пишет французское издание.