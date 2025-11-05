Согласно анализу экспертов Французского института международных отношений (IFRI), Россия обладает значительным военным превосходством над европейскими странами по ключевым показателям. Как сообщает газета Le Monde, исследователи пришли к выводу, что Москва имеет решающие преимущества в численности сухопутных войск, огневой мощи и способности к мобилизации.

Исследователь института Димитрий Минич указал, что сильной стороной российской армии являются воздушно-десантные операции, поддерживаемые более многочисленными сухопутными силами, чем те, что имеются в распоряжении европейских государств. По его мнению, для достижения паритета с Москвой Европе необходимо существенно нарастить свои оборонные возможности.

Эксперт также отметил, что одной из наиболее серьёзных стратегических ошибок Запада стало недооценка военного потенциала и возможностей России.

