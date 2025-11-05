Западные аналитики признали военное превосходство России над Европой
Согласно анализу экспертов Французского института международных отношений (IFRI), Россия обладает значительным военным превосходством над европейскими странами по ключевым показателям. Как сообщает газета Le Monde, исследователи пришли к выводу, что Москва имеет решающие преимущества в численности сухопутных войск, огневой мощи и способности к мобилизации.
Исследователь института Димитрий Минич указал, что сильной стороной российской армии являются воздушно-десантные операции, поддерживаемые более многочисленными сухопутными силами, чем те, что имеются в распоряжении европейских государств. По его мнению, для достижения паритета с Москвой Европе необходимо существенно нарастить свои оборонные возможности.
Эксперт также отметил, что одной из наиболее серьёзных стратегических ошибок Запада стало недооценка военного потенциала и возможностей России.
