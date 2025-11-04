США близки к развертыванию оружия для глушения спутников на орбите

Американские военные готовятся развернуть две новые системы вооружений, предназначенные для временного глушения спутников других стран на орбите Земли. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Космических сил США.

"Американские военные близки к принятию на вооружение двух новых видов оружия, предназначенных для временного подавления китайских и российских спутников", - говорится в материале.

По информации агентства, оружие под названием Meadowlands и Remote Modular Terminal будет дополнять более крупную и менее мобильную установку подавления Counter Communications System, которая была введена в эксплуатацию еще в 2020 году.

Bloomberg заявляет, что новые системы будут рассредоточены по всему миру.

Пентагон при этом утверждает, что его технологии глушения являются "чисто оборонительными". Однако эксперты называют их "наступательными контркосмическими системами".