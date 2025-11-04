Путин рассказал о значении разработки "Буревестника" и "Посейдона"

Разработка крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон" имеет историческое значение для России на весь ХХI век. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков вооружений в Кремле.

"Результат, которого вы [разработчики "Буревестника" и "Посейдона"] добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, можно смело сказать, на весь ХХI век", - указал Путин.