Назван кандидат на замену Сырского

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов может сменить Александра Сырского в должности главнокомандующего украинской армией в случае его отставки.

К такому выводу пришёл Telegram-канал «Военная хроника». Отмечается, что Владимир Зеленский называл Гнатова «боевым парнем» и ставил перед ним задачу внедрить боевой опыт бригад на уровень стратегического планирования.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил о конфликте между Зеленским и Сырским.