Соединенные Штаты хотят заключить с Россией новый ДСНВ

Соединенные Штаты хотели бы подписать с Россией договор о контроле над тактическим ядерным оружием, сообщил выдвинутый президентом США на пост помощника военного министра по ядерному сдерживанию Роберт Кадлек. Его слова передает ТАСС.

«У России развернут крупный и включающий разные типы [оружия] арсенал ядерных сил дальности театра военных действий, не охваченных новым ДСНВ, и напрямую угрожающих войскам США передового базирования, а также союзникам Вашингтона», – отметил Кадлек.

Кадлек пообещал, что будет работать с коллегами в Военном министерстве США и Госдепартаменте, чтобы определить варианты действий для обеспечения контроля над российскими ядерными вооружениями. Он также выразил мнение, что США следует изучить способы, как добиться того, чтобы российские вооружения были охвачены проверяемым договором в сфере контроля над вооружениями – новым ДСНВ.

1 ноября член Палаты представителей Конгресса США Дина Тайтэс представила законопроект, блокирующий директиву американского президента Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия. Она уточнила, что вместо ядерных испытаний США нужно заключить новый договор о сокращении ядерных программ.