Песков прокомментировал передачу США карт с линией фронта на Украине

Россия в настоящее время не передает США карты с линией фронта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», — объяснил официальный представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа заморозить линию фронта на Украине. Он отверг идею американского лидера.

В конце октября Песков раскрыл реакцию Украины на предложения России о рабочих группах. Он сообщил, что инициативы Москвы остались без ответа.