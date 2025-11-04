Страны — участницы Европейского союза уступают России по огневой мощи армии и мобилизационным возможностям.

Такое мнение приводит французская газета Le Monde. Издание отмечает, что по этим параметрам Россия имеет решающее преимущество.

«Россия имеет решающее преимущество по массе, огневой мощи и мобилизационным возможностям», — говорится в публикации.

Туск раскрыл, в чем преимущество России перед Западом

Ранее газета Financial Times сообщила о работе ЕС над планом быстрой переброски техники по Европе на случай войны.