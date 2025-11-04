Румыния подняла в воздух четыре истребителя у границы с Украиной

Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 и два немецких истребителя Eurofighter у границы с Украиной из-за воздушной тревоги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

© WIkipedia

По данным агентства, Eurofighter Typhoon дислоцированы на румынской авиабазе в рамках миссии НАТО по усиленному воздушному патрулированию.

«В 00.17 (01.17 мск) из-за воздушной тревоги были подняты в воздух два самолета F-16, дислоцированных на авиабазе Фетешть, а в 02.45 (03.45 мск) — два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцированных на авиабазе Михаил Когэлничану», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве заметили, что применение истребителей было обусловлено необходимостью обеспечить безопасность воздушного пространства страны.

Командиры миссии имели разрешение на поражение воздушных целей, если они войдут в национальное воздушное пространство и создадут угрозу безопасности граждан Румынии, подчеркнули в Минобороны.